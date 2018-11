Pagelle Gazzetta: Suso il migliore, Reina salva i rossoneri nel finale. Male Borini

Per La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sono due i rossoneri che si meritano il voto più alto (7) per la loro prestazione di ieri contro il Betis: si tratta di Suso e Reina, con il primo che ha segnato il gol del pareggio, mentre il portiere spagnolo ha salvato nel finale la porta milanista con un grande intervento su Tello. Bene in mezzo al campo Bakayoko (6,5), che finalmente è in crescita, mentre hanno preso la sufficienza piena (6) Musacchio, Zapata, e Kessie. Mezzo voto in meno per tutti gli altri, tranne che per Borini che è stato il rossonero maggiormente in difficoltà e per questo si meritato un 5 in pagella.