Pagelle Gazzetta: Theo trascinatore, Kessie meno esplosivo. Calhanoglu, che sfortuna!

Grazie alla doppietta segnata e decisiva per il pareggio finale, Theo Hernandez è stato, secondo La Gazzetta dello Sport, il migliore in campo ieri contro il Parma nelle file rossonere: il terzino milanista si è meritato un bel 7,5 in pagella. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva, per Calhanoglu, il quale è stato molto sfortunato visto che ha colpito due traverse e un palo. Sufficienza piena (6) per Gigio, Calabria, Romagnoli e Castillejo, mentre hanno preso 5,5 Bennacer, Rebic, Kalulu e Hauge. I peggiori in campo sono stati invece Kessie (meno esplisivo e meno dinamico del solito), Leao (troppo impreciso) e Diaz (la traversa è stato l'unico spunto), i quali hanno preso 5.