Pagelle Gazzetta: Tomori il migliore, bene anche Mirante e Giroud. Male Thiaw

Secondo La Gazzetta dello Sport, è stato Fikayo Tomori il migliore in campo nel Milan ieri sera contro la Juventus: il difensore inglese, sempre preciso in chiusura, si è meritato un bel 6,5. Stesso voto anche per Mirante, autore di alcune belle parate, e Giroud, che nel primo tempo ha sfiorato il gol con una grande girata in area.

Sufficienza piena (6) per Calabria, Adli e Kalulu, mezzo voto in meno invece per Musah, Pulisic e Leao. Prova poco convincente (5) di Florenzi, Reijnders, Krunic e Jovic, anche se il peggiore in campo nelle file rossonere è stato Thiaw (4,5), espulso nel finale di primo tempo.