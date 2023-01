Pagelle Gazzetta: Tonali il migliore, bene anche Tomori, Diaz e Leao. Giroud spreca troppo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport dopo Salernitana-Milan, il voto più alto tra i rossoneri spetta a Sandro Tonali, autore di un gol e di un assist: il centrocampista, sempre più leader di questa squadra, si è meritato un bel 7,5. Mezzo voto in meno, ma prestazione altrettanto positiva, per Tomori, Diaz e Leao, 6,5 invece per Calabria e Bennacer. Sufficienza piena (6) per tutti gli altri, tranne che per Saelemaekers (5,5) e Giroud (5), con quest'ultimo che ha sbagliato troppi gol.