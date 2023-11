Pagelle Gazzetta: tutti voti alti per i rossoneri, Leao il migliore in campo

Non ci sono insufficienze nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport dopo la vittoria del Milan per 2-1 contro il PSG. Voti alti per tutti i rossoneri: il migliore è stato Rafael Leao che si è meritato un 8,5. Super prestazione anche di Loftus-Cheek e Giroud, i quali hanno preso 7,5. Mezzo voto in meno, ma comunque grande partita, per Maignan, Calabria, Reijnders e Musah. 6,5 infine per tutti gli altri rossoneri: Tomori, Thiaw, Theo Hernandez e Pulisic.