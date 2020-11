Pagelle Gazzetta: una sola sufficienza (Bennacer), malissimo Romagnoli, Tonali e Krunic

Nella pagelle odierna della Gazzetta dello Sport dopo Milan-Lille di ieri, c'è una sola sufficienza nelle file rossonere, cioè Bennacer, entrato in campo nella ripresa. Tutti insufficienti gli altri: 5,5 per Kjaer e Leao, 5 per Donnarumma, Dalot, Hernandez, Kessie, Castillejo, Diaz, Ibra e Calhanoglu. Il voto più basso (4,5) è stato invece dato a Romagnoli (in grande difficoltà), Tonali (grande sofferenza in mezzo al campo) e Krunic (non la vede mai).