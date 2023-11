Pagelle, Luka Jovic è il peggiore in campo per tutti

Le pagelle uscite oggi sui principali quotidiani sportivi all'indomani della sconfitta del Milan contro l'Udinese hanno due caratteristiche in comune: pioggia di insufficienze per i rossoneri e l'unanimità sul peggiore in campo, Luka Jovic. La Gazzetta dello Sport, che gli mette 4, scrive: "C'è da spostare un centravanti da centro area: spesso fermo, impreciso in controlli e appoggi, mai pericoloso. Non da Milan". Stesso voto del Corriere dello Sport, 4: "Totalmente avulso dal gioco, come già accaduto in altre occasioni. Una grossa chance mal sfruttata per l’ex Real Madrid. Pioli corre ai ripari a fine primo tempo e lo sostituisce". Tuttosport è leggermente più morbido ma comunque mette un 4.5: "Vorremmo poter dire qualcosa di positivo sul match del serbo, invece dice tutto il voto: disastroso, fatica a stare in piedi".

LE PAGELLE DI PIOLI

Gazzetta dello Sport - 4

Corriere dello Sport - 4

Tuttosport - 4.5

Tuttomercatoweb.com - 5

MilanNews.it - 4.5