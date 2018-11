Pagelle Tuttosport: Calhanoglu decisivo, Cutrone ancora in gol. Bertolacci, quanti errori

Secondo Tuttosport, il premio di migliore in campo nelle file rossonero dopo Milan-Dudelange spetta ad Hakan Calhanoglu, il quale si è meritato un bel 7.5 in pagella: il turco è stato decisivo nella ripresa con un gol, due reti propiziate e ha centrato la traversa prima del quinto gol di Borini. Mezzo voto in meno per Cutrone, in gol anche ieri sera, mentre hanno preso 6,5 Mauri, Suso e Borini. Sufficienza piena invece per Reina, Calabria, Simic, Zapata e Higuain, mentre non hanno convinto (5) sia Laxalt che Bakayoko. Ma le insufficienze più gravi sono per Halilovic (4,5) e Bertolacci (4, ha perso troppi palloni).