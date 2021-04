Pagelle Tuttosport - Calhanoglu illumina, Tomori va in tilt

Secondo Tuttosport, Calhanoglu è stato il migliore in campo nel Milan contro il Sassuolo. Voto 7 per il giocatore turco, che “sfiora anche la doppietta”. Sufficienza piena per Donnarumma, Calabria, Saelemaekers e Meite, poi solo voti negativi. A cominciare da Tomori (5), che va in tilt contro Raspadori. Male anche Rebic (voto 5), mezzo punto in più per Kjaer, Dalot, Kessie, Krunic, Mandzukic e Leao, comunque insufficienti.