Pagelle Tuttosport: Cutrone e Biglia uniche sufficienze, male Bakayoko, Borini, Romagnoli e Calabria

Dopo il match di ieri sera del Milan contro il Betis, ci sono solo due sufficienze piene nelle pagelle di Tuttosport dei giocatori rossoneri: si tratta di Patrick Cutrone, entrato in campo ad inizio secondo tempo e autore dell'unica rete milanista, e Lucas Biglia. Castillejo è l'unico che si avvicina al 6 (5,5), mentre voti negativi per tutti gli altri: 5 per Reina, Zapata, Suso, Bonaventura e Higuain, 4,5 per Calabria, Romagnoli e Borini, e 4 per Bakayoko, che è stato il peggiore in campo.