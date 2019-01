Pagelle Tuttosport - Cutrone si batte, Romagnoli poco reattivo sul gol

Secondo le pagelle stilate da Tuttosport, Cutrone (voto 6.5) è stato il migliore dei rossoneri nella sfida di ieri con la Juve. Il giovane bomber "si sbatte parecchio e si rende pericoloso", ma il suo tiro sbatte sulla traversa. Sufficienza piena per Donnarumma, Calabria, Zapata, Bakayoko, Paquetà, Borini, Conti, Higuain e Calhanoglu. Voto 5.5 per Castillejo, insufficienza piena per Romagnoli ("Non è reattivo al punto giusto in occasione dell’1-0"), Rodríguez e Kessié, con quest’ultimo che compromette la partita facendosi cacciare da Banti.