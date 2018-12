Pagelle Tuttosport: Donnarumma decisivo, bene i due centrali di difesa. Higuain troppo nervoso

Anche per Tuttosport, il titolo di migliore in campo per la gara di ieri contro il Torino spetta a Gigio Donnarumma, il quale ha preso 7 grazie alle due grandissime parate su Iago Falque e Belotti. Ottima prestazione (6,5) anche dei due centrali di difesa, Abate e Zapata, e di Samu Castillejo, che ha avuto un buon impatto quando è entrato in campo nella ripresa. Hanno preso 6 Calabria, Rodriguez, Kessie e Bakayoko, mezzo voto in meno invece per Suso. I peggiori in campo (5) sono stati Calhanoglu, Cutrone e Higuain, apparso anche ieri troppo nervoso.