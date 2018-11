Pagelle Tuttosport: Donnarumma decisivo, serata no per Suso e Cutrone

Grazie a due parate decisive su Immobile e soprattutto su Wallace, Gigio Donnarumma è stato, secondo Tuttosport, il migliore in campo nelle file rossonere contro la Lazio: il giovano portiere del Milan si è infatti meritato un 7 in pagella. Prestazione molto positiva (6,5) anche di Zapata, Calabria e Kessie. 5,5 per Bakayoko e Calhanoglu, mentre serata no per Suso (si è visto poco) e Cutrone (prova insufficiente). Sufficienza piena (6), infine, per tutti gli altri rossoneri che sono scesi in campo ieri sera all'Olimpico.