Pagelle Tuttosport: Donnarumma sbaglia sul gol di Icardi, Higuain troppo isolato. Kessie e Jack non incidono

Anche per Tuttosport, il peggiore in campo nelle file rossonere nel derby di ieri sera è stato Gigio Donnarumma (4), il quale ha sulla coscienza il gol nel finale di Icardi. Ma il giovane portiere milanista non è l’unico ad aver fornito una prestazione negativa: Higuain (troppo isolato in avanti, non ha mai inciso), Bonaventura (fuori dal gioco) e Kessie (non riesce mai ad imporsi sugli avversari) hanno infatti preso 5 in pagella. Mezzo in voto in più per Musacchio e Calhanoglu, mentre Calabria, Rodriguez, Biglia e Suso si sono meritati il 6. L’unico che ha fornito una prestazione convincente è stato Alessio Romagnoli, il quale ha preso 6,5.