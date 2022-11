Pagelle Tuttosport: Giroud il migliore, quanto spinge Theo. Bennacer è ovunque

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo Tuttosport, il migliore in campo ieri sera nelle file rossonere contro il Salisburgo è stato Giroud, autore di due gol e di un assist: il francese si è meritato un 8. Grande partita anche di Theo Hernandez che ha spinto tantissimo sulla fascia sinistra per tutta la partita (voto 7,5). Hanno invece preso 7 Kalulu, Krunic, Leao e Bennacer (il centrocampista algerino era ovunque), mentre mezzo voto in meno per Tatarusanu, Tonali e Messias. Sufficienza piena (6), infine, per tutti gli altri (Kjaer, Tomori, Pobega e Rebic).