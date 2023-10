Pagelle Tuttosport: Giroud vede il Napoli e si esalta. Pellegrino e Romero non convincono

vedi letture

Il voto più alto nelle pagelle odierne di Tuttosport spetta ovviamente ad Olivier Giroud, autore di una splendida doppietta contro il Napoli: il francese ha preso 7. Mezzo voto in meno, invece, per Calabria e Pulisic, mentre sufficienza piena (6) per Tomori, Theo, Musah, Krunic e Reijnders. 5,5 per Maignan e Leao, non hanno invece convinto Pellegrino e Romero, i quali hanno preso 5.