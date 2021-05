Pagelle Tuttosport - Hernandez e Kessie sontuosi

Hernandez e Kessie (voto 8 per entrambi) sono stati i migliori nel match contro il Torino secondo le pagelle stilate da Tuttosport. Doppietta per il francese, un solo gol per l’ivoriano, ma Franck è il "padrone della mediana". Voto 7.5 per l’altro mattatore della serata, Ante Rebic, autore di tre reti. Mezzo punto in meno (7) per Donnarumma e Brahim Diaz, voto 6.5 per gli altri protagonisti del Milan: Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu e Leao. Sufficienza piena, infine, per Meite e Krunic.