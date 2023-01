Pagelle Tuttosport: Leao e Tonali trascinano il Milan, Tomori non sbaglia nulla. Bennacer domina a centrocampo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo Tuttosport, sono Rafael Leao e Sandro Tonali i due migliori in campo nelle file rossonere nella sfida di ieri contro la Salernitana: i due hanno trascinato il Diavolo verso la vittoria con i loro gol e si sono meritati un bell'8. Molto bene anche Tomori in difesa e Bennacer in mezzo al campo (7 per entrambi). Mezzo voto in meno per Calabria, Theo Hernandez, Kalulu e Diaz, mentre Saelemaekers ha preso 6. 5,5 per Tatarusanu, De Ketelaere e Giroud.