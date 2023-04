Pagelle Tuttosport: Leao in versione mvp 2021-2022, male Rebic

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nelle pagelle odierne di Tuttosport all'indomani di Milan-Lecce, il voto più nelle file rossonere è stato dato a Rafael Leao, autore di una doppietta decisiva: voto 8 per il portoghese in versione mvp 2021-2022. 6,5 per Tomori, Theo Hernandez e Tonali, sufficienza piena invece per Maignan, Thiaw, Kjaer, Krunic, Bennacer e Saelemaekers. 5,5 per Kalulu e Diaz, 5 per Messias. Il voto più basso è stato infine dato a Rebic (4,5), autore di un'altra prova molto deludente.