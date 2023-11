Pagelle Tuttosport: Loftus-Cheek impressionante, Leao ispirato, Calabria attento su Mbappè

Secondo Tuttosport, il migliore in campo ieri sera nel Milan contro il PSG è stato Loftus-Cheek, autore di una prestazione impressionante: l'inglese ha infatti preso 8. Grande partita anche di Leao, apparso molto ispirato, che si è meritato un bel 7,5, mentre hanno preso 7 Calabria (attento su Mbappè), Tomori, Theo Hernandez e Giroud. 6,5 per Maginan, Thiaw, Reijnders, Musah e Okafor. Sufficienza piena (6), infine, per Pulisic.