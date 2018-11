Pagelle Tuttosport: Reina decisivo, Suso ancora in gol. In difficoltà Borini e Laxalt

Secondo Tuttosport, il premio di migliore in campo ieri contro il Betis nelle file rossonere spetta a Pepe Reina: il portiere spagnolo ha infatti salvato il risultato nel finale su Tello e per questo si merita un bel 7 in pagella. Buona prestazione anche di Suso (6,5), il quale ha segnato la rete dell'1-1. Sufficienza piena per tutti gli altri, tranne che per Calhanoglu (5,5), Cutrone (5,5), Borini (5, in difficoltà) e Laxalt (5, grave errore sul gol degli spagnoli).