Pagelle Tuttosport: Romagnoli goleador, ottimo impatto di Castillejo. Laxalt e Kessie non convincono

Secondo Tuttosport in edicola questa mattina, dopo la gara di ieri sera in casa dell'Udinese, sono due i giocatori del Milan che si meritano il voto più alto in pagella (6,5): si tratta di Romagnoli, autore del gol vittoria, e di Castillejo, il quale ha avuto un ottimo impatto sul match dopo essere entrato al posto dell'infortunato Higuain. Sufficienza per quasi tutti gli altri rossoneri, tranne che per Rodriguez (5,5),Higuain (5,5), Laxalt e Kessie, con quest'ultimi due che non hanno convinto e hanno preso 5.