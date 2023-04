Pagelle Tuttosport: super Leao trascina il Milan, Bennacer e Tonali dominano in mezzo al campo. Diaz, gol e assist

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Leao è tornato super e ha trascinato ieri sera il Milan alla vittoria contro il Napoli con una splendida doppietta: è stato lui, secondo Tuttosport, il migliore in campo nelle file rossonere, meritandosi un 8 in pagella. Voto molto alto (7,5) anche per Diaz, autore di un gol e di un assist, Tonali e Bennacer, con quest'ultimi due che hanno dominato in mezzo al campo. 7 per tutti gli altri giocatori del Diavolo, tranne che per Maignan che ha preso 6,5.