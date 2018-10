Pagelle Tuttosport: Suso, Cutrone e Higuain trascinano i rossoneri, male Calabria e Musacchio

Nella vittoria di ieri contro la Sampdoria a San Siro, i trascinatori del Milan sono stati gli autori delle tre reti, cioè Cutrone, Higuain e Suso: secondo Tuttosport, i tre attaccanti rossoneri si sono meritati tutti e tre un bel 7 in pagella. Bella prestazione (6,5) in mezzo al campo di Biglia, il quale ha recuperato parecchi palloni. Solo tre insufficienze nelle file rossonera: Donnarumma (5,5), Kessie (5,5), Musacchio (5, troppo distratto) e Calabria (4, male in occasione dei due gol blucerchiati).