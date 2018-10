Pagelle Tuttosport: Suso e Higuain, che intesa! Grande prestazione di Biglia, Calhanoglu non brilla

Anche l’edizione odierna di Tuttosport esalta questa mattina le prestazioni di ieri contro il Chievo di Suso e Gonzalo Higuain, i quali si sono meritati un bel 7,5 in pagella: il primo ha regalato due assist al Pipita, che ha confermato ancora una volta di essere implacabile dentro l’area di rigore. Grande prestazione (7) anche di Biglia, così come di Abate (6,5). Sufficienza piena (6) per tutti gli altri, tranne che per Donnarumma (5,5), che non è sembrato piazzato benissimo in occasione del gol di Pellissier, e per Calhanoglu (5), il quale non ha brillato come gli altri due compagni di tridente.