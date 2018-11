Pagelle Tuttosport: Suso impalpabile, Donnarumma incerto. Higuain, serata da dimenticare

Sono solo quattro le sufficienze nelle pagelle di Tuttosport dopo il match di ieri del Milan contro la Juventus: hanno infatti preso 6 Romagnoli, Kessie, Bakayoko e Cutrone. Mezzo voto in meno per Abate, Zapata e Borini, mentre si sono meritati un 5 Donnarumma (incerto sul primo gol, da rivedere anche la respinta su Cancelo in occasione del 2-0), Suso (impalpabile). Rodriguez, Calhanoglu (ha combinato troppo poco), Laxalt e Castillejo. Il voto più basso (4) va ovviamente a Gonzalo Higuain, la cui serata è stata da dimenticare.