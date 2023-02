Pagelle Tuttosport: Theo è tornato ad alti livelli, nessuna insuffienza tra i rossoneri

MilanNews.it

Non ci sono insufficienze nelle pagelle odierna della Gazzetta dello Sport all'indomani della vittoria del Milan contro l'Atalanta. Il voto più alto è stato dato a Theo Hernandez (7,5), il quale nelle ultime partite è tornato a fornire prestazioni di altissimo livello. Molto bene anche Thiaw e Tonali (7), mentre hanno preso mezzo voto in meno Kalulu, Tomori, Messias, Krunic, Diaz, Leao e Giroud. Sufficienza piena (6), infine, per Maignan, De Ketelaere e Ibrahimovic.