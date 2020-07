Pagliuca: "Con Donnarumma futuro assicurato per la Nazionale"

L'ex portiere della Nazionale Gianluca Pagliuca, intervenuto su Sky Sport 24, ha parlato così dei migliori estremi difensori in Serie A: "Con Donnarumma abbiamo il futuro assicurato per la Nazionale, ma voglio fare i complimenti anche Gollini e a Silvestri, che mi piace tantissimo. Poi c'è Meret che, nonostante un'annata non brillante, ha grande qualità. Abbiamo dei giovani molto interessanti"