Pagliuca: "Milan? Difficile recuperare su Inter e Juventus"

"I presupposti per la seconda stella ci sono, ma la Juve non avendo le coppe è molto pericolosa. Il Milan, dopo l'eliminazione dalla Champions, avrà voglia di rivalsa. Il Napoli non lo vedo ancora morto. Non è ancora la fuga decisiva. L'Inter è la squadra più forte, la più completa, ma non è ancora detta con soli quattro punti di vantaggio, ci andrei ancora molto cauto". Così Gianluca Pagliuca, ex portiere dell'Inter con 165 presenze in nerazzurro, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul primo tentativo di fuga dell'Inter, dopo la vittoria di ieri sera contro la Lazio.

Sul Milan ha poi dichiarato: "Il Milan è una squadra molto profonda, ha tanta qualità, ha un ritardo su due squadre, difficile recuperare. La squadra è forte e farà degli ottimi risultati, ma non so se basterà: l'Inter vola, e la Juve senza impegni europei non mollerà fino alla fine" riporta tuttomercatoweb.com.