Pagni: "Ma Elliott ha 'veramente' smentito la ricerca di un possibile socio di minoranza?"

Il pensiero del giornalista Luca Pagni (La Repubblica) sul suo blog personale:

"Un portavoce del fondo di investimento Elliott ha rilasciato una dichiarazione alle agenzie di stampa (in particolare, all’Ansa e alla Reuters per il mercato internazionale), in cui 'Elliott non ha dato alcun mandato a Unicredit o ad altra banca di vendere una quota di minoranza di Ac Milan'.

La dichiarazione arriva alcuni giorni dopo la notizia pubblicata dai giornali (il primo è stato il quotidiano economico MilanoFinanza) secondo la quale il fondo Elliott sta cercando un socio di minoranza a cui vendere una quota del Milan e che collabori alla ricerca di sponsor e altre entrate commerciali. Quindi, un partner più “industriale” che finanziario e Unicredit sarebbe una delle banche coinvolte.

Non subito, ma a distanza di qualche giorno Elliott dice di non aver coinvolto Unicredit ne “altra banca” in una operazione di cessione di quote di minoranza.

Il Bollettino, che cerca sempre di informare spiegando e che aveva a sua volta verificato un coinvolgimento di Unicredit, cerca – anche in questo caso – di dare una possibile ricostruzione dei fatti.

Elliott è preoccupata che l’iniziativa di “sondare i possibili interessati” (come scritto dal Bollettino, senza mai parlare di mandati ufficiali) venga letta come una sorta di voglia di chiudere a breve l’avventura nel Milan o come una ammissione di difficoltà finanziaria nella gestione del club.

Come specificato sempre dal Bollettino (scusate le citazioni, ma è un passaggio importante), il Milan non è in vendita e Elliott non ha di certo problemi finanziari. Come già spiegato, l’ingresso di soci ha indubitabili vantaggi: Elliott (che gestisce pur sempre soldi di altri) trova fondi per sostenere le spese del Milan, trova qualcuno che potrebbe contribuire più velocemente ad aumentare i ricavi e “fissa” una valutazione del Milan.

Con tutta probabilità, presa in contropiede dalla fuga di notizie, Elliott ha voluto mettere la sordina all’operazione per lavorare sotto traccia. Anche perché secondo altre indiscrezioni, Unicredit non è la sola banca coinvolta: ma da quando ha rilevato il Milan più di un soggetto (sia magnati che fondi) hanno fatto sapere in qualche modo di essere eventualmente interessato a capire se il Milan è in vendita.

Ma, ribadiamo, Elliott non vende e non è interessata a un socio finanziario, la soluzione ideale sarebbe un soggetto industriale che entri come sponsor di peso o che li aiuti a trovarlo. I magari entrambe le cose. Ed era quello che il Bollettino aveva in qualche modo anticipato qualche settimana fa.

Concludendo. Elliott non ha dato “mandati ufficiali” e questo è un fatto. Ma che possa essere interessata a qualcuno che “collabori” all’operazione di rilancio del Milan, partecipando anche economicamente al progetto, non è proprio da escludere, anzi".