Pagni: "Milan convocato dall’Uefa il 20 novembre, ma il d-day sulle sanzioni sarà solo a dicembre"

Il giorno è arrivato: così come anticipa Repubblica sulle pagine sportive del quotidiano oggi in edicola, il Milan è stato convocato dall’Uefa il 20 novembre per discutere nuovamente sulle violazioni del fair play finanziario. Il Milan ci arriva dopo la sentenza del Tas che ha ribaltato la prima decisione della Camera giudicante dell’Uefa che aveva escluso il club rossonero dalle competizioni per un anno.

La decisione finale sulle sanzioni verrà, però, comunicata qualche giorno dopo, nelle due settimane successive. Il Milan, come noto, vorrebbe chiedere la possibilità di accedere a un voluntary agreement, forte del fatto che c’è appena stato un cambio di proprietà in modo da presentare un piano industriale che supporti i prossimi investimenti e avere meno vincoli sul mercato.