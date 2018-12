Pagni: "Milan, il “sogno” è vedere un Calhanoglu trasformato alla Pirlo (se solo ci mettesse la testa)"

Il Milan di Gennaro Gattuso nelle difficoltà si esalta. Così è successo finora e il Bollettino è moderatamente ottimista anche per sabato contro la Fiorentina (dove l’avverbio è sinonimo di pareggio). Lo ha dimostrato arrampicandosi al quarto posto nonostante le’emergenza totale in difesa, compattando la squadra a protezione della soluzione improvvisata con Ignazio Abate reinventato centrale. Succedere anche contro la Viola, dove infortuni e squalifiche hanno falcidiato il centrocampo di tutti i titolari e della prima riserva.

Detto che la soluzione più gettonata (e più ovvia) è schierare una mediana a tre con Jose Mauri affiancato da Bertolacci e Calhanoglu, il Bollettino non può fare a meno di rispolverare un vecchio sogno che Gennaro Gattuso ha accarezzato l’anno scorso ma che ha presto riposto in un cassetto.

Di cosa stiano parlando? Trasformare Calhanoglu in un regista alla Pirlo, affidargli il centrocampo e schierandolo davanti alla difesa. Il giocatore turco ne ha tutte le caratteristiche: ha corsa, il lancio a “spaccare” il campo, visione di gioco, Di suo sarebbe un trequartista a ridosso delle punte, ma come accadde a Pirlo non è abbastanza veloce e il suo dribbling non convince a ridosso dell’area, mentre a centrocampo – con meno pressione – sarebbe perfetto.

Non succederà, perchè è una trasformazione che va preparata, e un minimo collaudata. Mentre il Milan ha bisogno di non sbagliare un’altra partita e deve portare a casa più punti possibili prima della sosta. E Gennaro Gattuso non è allenatore che si faccia prendere dal genio delle improvvisazioni. Inoltre, per fare questa scelta bisogna essere in due: anche il giocatore deve essere convinto e metterci la testa.

Ma è anche vero che, talvolta, le soluzioni sono in casa e non costano nulla….