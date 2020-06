Pagni: "Milan, ma perchè il rinnovo con Emirates non è stato ancora annunciato?"

Questo il bollettino di Luca Pagni: "C’è qualcosa che non sappiamo sul rinnovo della sponsorizzazione di maglia con Emirates? Oppure, l’irruzione del coronavirus ha cambiato i termini del contratto, facendolo slittare da fine giugno a fine campionato? Perché se così fosse si capirebbe perché il rinnovo – ormai dato per fatto da qualche mese – non è stato ancora annunciato.

Non è una notizia di secondo piano. E non si pensi che non abbia a che fare con la parte sportiva. Il contratto che lega la scritta sulle maglie dei giocatori rossoneri alla compagnia del Golfo vale 14,5 milioni all’anno. Almeno fino a martedì prossimo, scadenza del contratto attualmente in corso con la linea aerea Emirates, proprietà dell’emirato arabo di Dubai.

Negli ultimi mesi, l’amministratore delegato Ivan Gazidis ha trattato il rinnovo. Su nuove basi. L’assegno annuale sarà ridotto (almeno il 20 per cento in meno), a causa della minore attrattività del marchio Milan, a causa delle ripetute assenze dei rossoneri dalla Champions League. Per questo motivo, il nuovo contratto è “flessibile”: nel caso di ritorno in Europa o si successi sportivi, è prevista una integrazione fino a tornare alla cifra degli ultimi anni.

Ma a pochi giorni dalla scadenza nulla di ufficiale è stato ancora comunicato. L’ipotesi è che si vada fino alla fine del campionato con l’attuale contratto, vista la sospensione per l’emergenza coronavirus. Oppure è possibile che Gazidis prepari qualche colpo/annuncio a sorpresa? E ancora: Emirates potrebbe essere in qualche modo coinvolta nel processo stadio? Tutte domande a cui Gazidis sarà chiamato a rispondere in conferenza stampa quando presenterà il nuovo accordo…"