Pagni: "Milan, parte l'era Gazidis: ecco perché aumenteranno subito sponsor e ricavi"

Il pensiero del giornalista Luca Pagni (La Repubblica) sul suo blog personale:

"Non sarà Re Mida, ma dove è arrivato lui le cose sono sempre andate bene. E’ di buon auspicio per il Milan, dove da oggi inizia l’era di Ivan Gazidis. Il manager inglese (nato in Sud Africa ma da subito trasferito a Manchester, dove si e’ laureato in legge) e’ stato scelto dalla famiglia Singer per rilanciare il Milan: dovra’ farlo piu’ ricco nel piu’ breve tempo possibile, perche’ solo con l’aumento dei ricavi potra’ diventare piu’ forte anche sul campo. Ecco come potra’ avvenire.

Gazidis ha, di fatto, rilanciato la Mls, la lega professionistica americana. Per carita’, non la vede nessuno se non gli americani e non e’ certo un campionato di riferimento. Ma prima del suo arrivo era addirittura semiclandestina, mentre ora ha contribuito alla crescita del calcio negli Usa, attira miliardi che si comprano le franchigie e i campioni europei e sudamericani la prendono in considerazione, se non altro per gli ingaggi che possono permettersi. Riassumendo: lo ha fatto diventare un campionato credibile, ben organizzato e seguito dalle televisioni.

Ma ancora meglio ha fatto da quando e’ stato chiamato all’Arsenal. Era gia’ una squadra ben organizzata, con lui e’ cresciuta ancora. Da 13 anni ha bilanci in utile (persino l’anno scorso nonostante la mancata qualificazione in Champions), ha un nuovo stadio, una fila di sponsor lunga un chilometro e i ricavi da match day piu’ alti della Premier.

Non abbiamo citato a caso questi particolari. Perche’ fin da questa mattina quando e’ entrato “ufficialmente” nell’organico di Casa Milan avra’ solo un compito al limite dell’ossessione: aumentare i ricavi. Il Milan fino a 15 anni fa era tra i primi cinque club in Europa per fatturato, ora e’ precipitato sotto la ventesima posizione. Solo per dire: ne ha meno della meta’ della Juve. E questo spiega perfettamente la differenza anche in classifica e gli anni di mancata qualificazione alla Champions.

Inutile tornare sui motivi della decadenza della gestione berlusconiana. Ora importa solo il futuro. Sara’ stato un caso, ma non appena e’ stata confermata la presenza di Gazidis, arrivato a MIlano per “ambientarsi” e trovare una sistemazione, magicamente il Milan ha trovato un accordo per la sempre piu’ probabile gestione congiunta di san Siro. Che verra’ ristrutturato proprio nell’ottica di aumentare i ricavi nel giorno della partita ma anche per essere sfruttato per eventi anche durante tutta la settimana.

Trattative sono in corso con alcuni sponsor, sia di maglia che per l’auto. Uno degli obiettivi e’ coinvolgere ancora di piu’ Emirates (che come potete immaginare Gazidis conosce molto bene). Il Bollettino aveva annunciato trattative con un sponsor di rilievo: erano concrete, il Milan voleva addirittura coinvolgerlo nell’azionariato. Prima di dire che non si sono piu’ concretizzate aspettiamo di vedere le prime mosse di Gazidis.

Il quale ha uno stipendio senza paragoni con gli altri manager dei clud della serie A, perche’ deve raggiungere grandi obiettivi. Ma una parte dello stipendio e’ legato ai risultati: un motivo in piu’ per sedersi sul divano con i pop corn…."