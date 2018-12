Pagni: "Milan, perché lo scambio tra Higuain e Morata è credibile e perché la Juve può bloccare tutto"

Hanno lo stesso ingaggio (attorno ai 9 milioni netti a stagione) e secondo i siti specializzati lo stesso valore di mercato (circa 50 milioni). Ma non è solo questo che rende credibili le voci su una possibile trattativa che porti allo scambio di centravanti tra il Chelsea e il Milan, con l’obiettivo di portare Gonzalo Higuain a Londra e Alvaro Morata a Milanello.

La stessa Sky Sport che ne ha dato anticipazione ha tenuto a precisare che si tratta solo di una ipotesi: come dire, una delle tante iniziative tra società che cominciano a parlarsi in attesa che si apra ufficialmente l’imminente finestra di calciomercato invernale. Un po’ come nei primi giri del mercato di riparazione al Fantacalcio, quando si spara grosso per vedere l’effetto che fa.

Una scenario di sicure effetto, ma che ha anche una sua credibilità. Perché non ci sono dubbi sul fatto che Maurizio Sarri straveda per il centravanti argentino. Aveva già provato a portarlo ai blues in estate, ma la Juventus era in qualche modo obbligata a girare Higuain al Milan per riportare a “casa” Leonardo Bonucci. E lo stesso Morata era stato nella lista di Leonardo e Maldini. Tenendo anche conto che giocando poco, gradirebbe il ritorno in Italia.

Secondo punto a favore: la carta di identità. Il nuovo ad del Milan Ivan Gazidis appena arrivato ha fatto intendere che la politica del club privilegia i giocatori giovani rispetto ai campioni affermati ma ormai oltre i 30 anni. Motivo per cui alla fine non è arrivato Zlatan Ibrahimovic. Mentre i 26 anni di Morata sono in linea con la nuova politica del Milan targato Elliott.

In verità, anche la plenipotenziaria di Roman Abramovic, la zarina Marina Grenovskaja, che controlla il club londinese con mano ferrea, in questi anni di gestione non h mai avvallato ingaggi di over 30. Ma visti i buoni risultati fin qui ottenuti dalla squadra, potrebbe anche accontentare Sarri.

Lo scambio non si fa, però, senza il consenso della Juventus: il club degli Agnelli ha incassato i 18 milioni di prestiti oneroso dal Milan per Higuain, ma ora vuole incamerare anche i 36 del riscatto, nel caso di qualificazione Champions. Ma se andasse al Chelsea? Dovrebbe dare il consenso, a ameno che il Milan lo riscatti prima. E sempre che non siano voci messe in giro apposta per mettere pressione a Higuain, a secco da sette partite. Gattuso nella conferenza stampa in vista di Milan-Fiorentina l’ha difeso: “Me lo tengo stretto, non mi risultano le voci di mercato che girano su di lui”. Ma cos’altro poteva dire?