Pairetto alla decima sfida diretta con il Milan: il bilancio complessivo

Il Milan affronterà il Frosinone oggi alle 18 allo Stirpe, nel match valevole per la ventitreesima giornata di campionato di Serie A. Per la sfida l'AIA ha designato come arbitro il signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Sarà la decima sfida diretta con il Milan in campo, finora 7 vittorie e 2 pareggi. In questa stagione Pairetto ha arbitrato il Milan solo alla prima giornata, quando i rossoneri sconfissero il Bologna per 2-0.

Questa la designazione completa per la sfida del Benito Stirpe:

FROSINONE – MILAN Sabato 03/02 h.18.00

PAIRETTO

TOLFO – LO CICERO

IV: COSSO

VAR: MARIANI

AVAR: SOZZA