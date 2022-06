Palermo, diversi giovani del Milan nel mirino: piacciono Brescianini, Plizzari e Nasti

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Palermo guarda con grande interesse in casa Milan per rinforzare, e ringiovanire, la rosa in vista della prossima stagione. Oltre al profilo di Alessandro Plizzari, lo scorso anno a Lecce, fra i pali il club rosanero punta altri due calciatori rossoneri: si tratta del centrocampista Marco Brescianini, classe 2000 con esperienze in B con Virtus Entella e Monza, e l'attaccante della Primavera Marco Nasti, classe 2003 autore di ben 18 reti e otto assist in 29 gare nell'ultima stagione. Lo riferisce Tuttosport.