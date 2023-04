MilanNews.it

Sandro Tonali continua la sua ascesa. Anche nella partita contro il Lecce ha messo il suo zampino, mettendo un cioccolatino per la testa di Leao che è valso il gol del vantaggio che ha sbloccato una partita difficile. Per Sandro si tratta del sesto assist in questo campionato: il migliore dei giocatori del Milan in questa particolare statistica.