Palladino: "Critiche distruttive e non costruttive dopo il ko con il Milan

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina, il tecnico del Monza Raffaele Palladino è tornato anche sul tema delle critiche ricevute dopo il ko sul campo del Milan nell'ultima giornata: "Quello di quest'anno è un campionato complicato, eravamo consapevoli che sarebbe stato diverso da quello dello scorso anno, quando abbiamo fatto tantissimi punti contro le grandi. In questa stagione abbiamo perso contro Inter, Atalanta, Roma, Juventus e Milan. Non dobbiamo fare drammi, in questi giorni ci sono state critiche non costruttive che la squadra non meritava. Ci sono stati degli errori contro il Milan, è vero, ma secondo me le critiche nei confronti della squadra sono state esagerate".

Da tifoso del Monza, si sarebbe arrabbiato per la prestazione contro il Milan?

"Io sono sempre molto sincero. Mi ha dato fastidio perché le critiche non erano costruttive, ma distruttive. Dobbiamo fare chiarezza per una cosa: abbiamo perso contro squadre che giocano in Champions o in Europa League. Gli scontri diretti non li abbiamo mai persi, siamo decimi in classifica. Abbiamo più punti dello scorso anno, abbiamo gli stessi punti della Lazio. Ci sono tanti aspetti positivi. Ci sono stati errori chiari con il Milan, ma le critiche sono state eccessive. Dobbiamo essere positivi con l'ambiente, questo è un messaggio che lancio a chi è stato poco costruttivo nell'analisi della partita".