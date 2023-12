Palladino: "Da Colombo ci si aspetta molto. Deve migliorare negli ultimi metri, giocando sia di destro che di sinistro, attaccando di più il primo palo"

Così Raffaele Palladino, allenatore del Monza, su Lorenzo Colombo in conferenza stampa.

Un giudizio su Colombo.

"Il mio compito è cercare di migliorare ogni singolo ragazzo. So che davanti possiamo fare qualcosa in più ed è compito mio, non dei ragazzi.L'anno scorso abbiamo trovato tanti gol dai quinti, ora ci mancano un po'; troveremo la soluzione giusta. Colombo secondo me ha fatto una buona gara, però gli manca il gol, un po' di guizzo finale. Da lui ci si aspetta molto; è un attaccante di manovra, completo. Deve migliorare negli ultimi metri, giocando sia destro che sinistra, attaccando di più il primo palo. Poi è un giovane, va lasciato tranquillo. Non ci sono problemi con lui: io sono soddisfatto perché sta aiutando la squadra".