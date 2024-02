Palladino elogia Loftus: "Giocatore straordinario ma il Milan ha anche altri top player"

Il Milan domani sera giocherà contro il Monza, all'U-Power Stadium, il match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Una partita non banale dal momento che arriva in mezzo al doppio confronto europeo con il Rennes. Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, questa mattina è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la squadra di Stefano Pioli.

Palladino ha speso parole di elogio per Ruben Loftus-Cheek: "Giocatore straordinario, per me ha tutto ed è di livello internazionale. Ha tecnica, inserimento, esperienza: un attaccante aggiunto. Mi aveva già impressionato ad agosto ma il Milan ha anche altri top player, dovremmo stare attenti a tutto e a tutti. Pioli con lui ha fatto un grande lavoro mettendolo nella posizione giusta".