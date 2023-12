Palladino: "Il Milan potrà vincere l'Europa League"

(ANSA) - MONZA, 16 DIC - Ci sarà solo Pablo Mari tra gli assenti del Monza, domani a San Siro nella trasferta in casa del Milan. Un Milan alle prese con un periodo condizionato da tanti infortuni: "Sì, sappiamo che il Milan ha tante assenze, ma le grandi squadre riescono a sopperire bene a queste assenze e la vittoria di Newcastle ha dimostrato lo spirito della grande squadra. Personalmente, non che mi piacciano gli infortuni, ma si sa che fanno parte del gioco. E spesso nell'emergenza si cresce, perché vedi all'opera giocatori che giocano meno, come è successo a noi con Pereira, Valentin Carboni o Akpa-Akpro.

No, non la vivo male la fase di infortuni", aggiunge Palladino. Che poi spiega: "Da piccolo tifavo Milan quando giocava in Europa, siamo stati tutti simpatizzanti per il Milan. Anche in Europa sta facendo bene, al di là dell'eliminazione in Champions e sono sicuro che lotterà per vincere l'Europa League". (ANSA).