Palladino in sintonia con Galliani-Berlusconi e tifosi: "Clima meraviglioso"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina, mister Raffaele Palladino ha parlato così dei tanti punti ottenuti dal suo Monza contro le big in questa stagione: "Abbiamo fatto diversi punti contro squadre che giocano in Europa, e sono uno stimolo in più senza dubbio. Noi dobbiamo però restare con i piedi per terra anche se ovviamente siamo felicissimi di quello che stiamo facendo. Si è creato un clima meraviglioso, fra giocatori, tifosi, club e città. Faremo il massimo da qui fino alla fine del campionato, poi vedremo dove riusciremo ad arrivare", le dichiarazioni del tecnico dei brianzoli.