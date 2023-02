Palladino: "Milan grande squadra. Ha cambiato modulo trovando compattezza, è in salute mentale ora"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, è presente in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la 23esima giornata di Serie A ed in programma domani alle 18:00 all'U-Power Stadium.

Cosa non vuole rivedere rispetto alla partita di andata?

"Bisogna avere sempre ambizioni: noi cercheremo di giocarcela con tutti. All'andata facemmo una buona gara con errori individuali e proprio per questo sono tranquillo: anche contro il Bologna erano stati fatti errori individuali non ripetuti al ritorno. Mi aspetto lo stesso anche con il Milan e una grande prestazione, consapevoli del fatto che affronteremo una grande squadra, piena zeppa di campioni, che cercheremo di mettere in difficoltà".

Può pensare alla difesa a 4?

"Potrebbe essere una soluzione, anche a partita in corso: mi piace essere camaleontico e alla squadra piace. Noi sappiamo che il Milan ha cambiato sistema di gioco, trovando compattezza difensiva; è una squadra in salute mentale ora. Noi dobbiamo essere pronti a tutto: siamo carichi, abbiamo grandi stimoli e tanta voglia di scendere in campo".