Palladino su Pioli: "Stimolo affrontare l'allenatore Campione d'Italia. C'è sempre da imparare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, è presente in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la 23esima giornata di Serie A ed in programma domani alle 18:00 all'U-Power Stadium.

Cosa significa per lei confrontarsi con i Campioni d'Italia?

"Tutto quello che sto vivendo è bello, inaspettato; è uno stimolo bellissimo affrontare l'allenatore Campione d'Italia. In questo lavoro non devi mai smettere di imparare da tutti e da chiunque".

Cosa ammira più di Pioli?

"Bravissimo allenatore e bravissima persona. C'è sempre da imparare da tutti e io cerco di rubare sempre segreti da tutti quanti".