Palladino sul Milan: "Ha tante assenze ma le grandi squadre riescono sempre a sopperire"

Appuntamento di prestigio per il Monza che domenica nella sfida dell'ora di pranzo giocherà a San Siro contro il Milan. Una sfida ricca di significati, ricordi, per certi versi unica e affascinante. Ma anche un match in cui la squadra di Raffaele Palladino proverà a fare la sua partita per cercare di conquistare un risultato positivo. Queste le parole dell'allenatore del Monza:

Cosa si aspetta dal Milan?

"Ha tante assenze ma le grandi squadre riescono sempre a sopperire. Questo è lo spirito della grande squadra. Noi ci aspettiamo una partita difficile e complicata. Dovremo essere bravi in tutto e non sbagliare nulla. Dobbiamo fare la prestazione, poi sono certo che il Monza possa fare bene. Lavoriamo per giocarcela con tutti".