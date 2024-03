Palldino: "Maldini non ha provato le punizioni in settimana, certe cose ce le hai nel DNA"

vedi letture

Il Monza batte il Cagliari 1-0 grazie ad un gol strepitoso di Daniel Maldini su calcio di punizione dai 25 metri. Il classe 2001, in prestito dal Milan, sta vivendo un periodo di forma sicuramente notevole. L'allenatore del Monza Raffaele Palladino ne parla così ai microfoni di Sky Sport.

Queste le sue dichiarazioni: "Oggi è stata una partita non bella a livello tecnico, ma anche queste vittorie sono importanti. Maldini non ha provato le punizioni in settimana, ci sono giocatori che certe cose ce le hanno nel DNA. Fino a quel momento non aveva giocato una bella partita, ma ha avuto gran personalità nel prendersi la palla”.