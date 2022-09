Pallone d'Oro 2022, i vincitori riceveranno anche una NFT del trofeo. Ci sono anche Maignan e Leao

Fonte: ANSA

(ANSA-AFP) - PARIGI, 08 SET - La prima volta dei 'Non-fungible token' per un premio arriva al riconoscimento piu' famoso del calcio: i vincitori del Pallone d'Oro 2022 riceveranno infatti anche una "copia digitale" del loro trofeo sotto forma di Nft, durante la consegna del premio individuale più prestigioso al mondo del calcio per l'edizione 2022. Questo trofeo virtuale - spiegano gli organizzatori del Pallone d'Oro - sarà "unico in termini di metadati e permanentemente ancorato alla blockchain", la tecnologia alla base degli NFT, token che associano un oggetto digitale a un certificato di autenticità non falsificabile garantendone la proprietà ufficiale al suo unico titolare. Di proprietà del gruppo L'Équipe e creato da France Football nel 1956, il 66° Pallone d'Oro sarà assegnato il 17 ottobre a Parigi, durante una cerimonia trasmessa in quasi 200 paesi. Oltre al Pallone d'Oro maschile e femminile, che premia il miglior giocatore e la migliore giocatrice del pianeta, verranno assegnati altri tre premi: Trofeo Kopa (migliore speranza), Trofeo Yachine (miglior portiere) e Trofeo Müller (miglior attaccante). (ANSA-AFP).