Pallone d'Oro, France Football: "Vinicius ha pagato la concorrenza di Bellingham"

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Vinicius ha sicuramente sofferto la concorrenza di Bellingham e Carvajal nella top 5 perché, matematicamente, questo gli ha tolto qualche punto". Vincent Garcia, caporedattore di France Football, ha spiegato così la mancata vittoria del Pallone d'Oro da parte dell'attaccante brasiliano che ha fatto infuriare il Real Madrid, tanto da indurre il club a boicottare la cerimonia, ieri sera a Parigi, che ha visto il premio andare allo spagnolo Rodri, del Manchester City. "Questo riassume anche la stagione del Real - ha aggiunto il giornalista del settimanale francese che organizza il riconoscimento - rappresentato dai tre ai quattro giocatori ed i giurati hanno diviso le loro decisioni tra loro, il che ha avvantaggiato lo spagnolo". Vincent Garcia ha poi svelato come, secondo lui, il club potrebbe aver capito già nel pomeriggio che Vinicius non aveva vinto. "Ho ricevuto molte pressioni dal Real Madrid, ma, come succede con altri club, sono sempre stato chiaro e giusto e forse il mio silenzio li ha portati al limite.

Ma è stato lo stesso con gli altri. Siamo stati molto chiari con tutti: quest'anno il vincitore e la vincitrice non sarebbero stati avvisati. Pensavo che tutti l'avessero accettato. Ma all'ultimo minuto volevano cambiare la regola". (ANSA).