Pallone d'Oro U21, per i bookmakers Donnarumma è il secondo favorito alla vittoria

France Football, come grande novità dell'anno, ha istituito il Pallone d'Oro Under 21, ufficialmente noto come Trofeo Kopa. Per i bookmakers, il miglior talento under in circolazione sarà, con una quotazione praticamente inesistente, Kylian Mbappé. Il premio alla stella del PSG, campione del mondo in carica, è pagato 1.05. Attenzione però alla seconda quota più bassa, è quella del rossonero Gianluigi Donnarumma che viene dunque considerato come secondo favorito alla vittoria del Trofeo Kopa: il numero 99 del Milan è pagato 7.50 volte la posta giocata. In classifica presente anche Patrick Cutrone, quotato a 16.